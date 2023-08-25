Дональд Трамп прошел процедуру ареста в Джорджии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл вечером в четверг, 24 августа, в тюрьму округа Фултон штата Джорджия, чтобы сдаться властям и пройти формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Трансляцию сдачи Трампа властям вел в прямом эфире телеканал CNN.

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Экс-президент был временно арестован и помещен в тюрьму. Дональду Трампу вменяют в вину попытку незаконным путем изменить исход президентских выборов 2020 года в Джорджии. Кроме него обвиняемыми по делу проходят 18 его соратников. Среди них — бывший глава президентской администрации Марк Мэдоуз и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Шериф округа Фултон Пэт Лабат ранее заявлял, что все 19 обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы будут проходить ту же процедуру, что и все остальные обвиняемые по уголовным делам в округе, включая снятие отпечатков пальцев и фотографирование.

Под стражей экс-президент пробыл менее получаса

Дональд Трамп был внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809, на сайте появилась запись с его данными. Согласно опубликованной информации, рост политика составляет примерно 190 см, вес — около 97,5 кг.

Процедура ареста, как и предполагалось, была быстрой, поскольку ранее представители бывшего американского лидера договорились о его освобождении под залог в 200 тысяч долларов (около 185 тысяч евро). Уже примерно через 20 минут Трамп покинул тюрьму и направился в аэропорт Атланты.

Трамп назвал свой арест "пародией на правосудие"

Выступая перед журналистами после ареста, Дональд Трамп заявил, что это был "очень печальный день для Америки". "То, что произошло здесь, — это пародия на правосудие, — сказал он. — Я не сделал ничего дурного".

Политик также разместил в соцсети X (бывшей Twitter) так называемый магшот — официальное тюремное фото — с надписью "Вмешательство в выборы" и ссылкой на сайт своей избирательной кампании. Тем самым Трамп стал первым за всю историю Соединенных Штатов бывшим либо действующим президентом, у которого имеется магшот.

Против Трампа открыты уже четыре уголовных дела

Против Дональда Трампа открыты уже четыре уголовных дела, по которым ему предъявлено в общей сложности 91 обвинение. Помимо дела о нарушении на выборах в Джорджии, на Трампа заведены дела о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

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На фоне уголовного преследования Трамп продолжает свою кампанию для участия в выборах президента США в 2024 году и является фаворитом в борьбе за номинацию на пост главы государства от Республиканской партии. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

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