Дональд Трамп сможет вернуться в Facebook и Instagram: его забанили в этих соцсетях два года назад
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, разблокирует учетные записи экс-президента США Дональда Трампа, который был забанен сразу на нескольких крупных онлайн-платформах после штурма его сторонниками Капитолия в январе 2021 года. Об этом решении в среду, 25 января, сообщил президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он уточнил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram будут восстановлены в ближайшие недели, но этот шаг будет сопровождаться новыми ограничениями "во избежание повторных нарушений": если Трамп нарушит правила платформы, то ему вновь грозит бан на два года.

Ранее микроблог Трампа в соцсети Twitter разблокировал новый владелец сервиса Илон Маск. Однако бывший президент США в Twitter пока не вернулся, предпочитая этой платформе основанную им Truth Social. Неизвестно, воспользуется ли он и возможностью вновь публиковать посты в Facebook и Instagram. Но аналитики не исключают, что Трамп, который объявил об участии в президентских выборах 2024 года, вскоре может увеличить свое присутствие в соцсетях.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой