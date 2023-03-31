Дональд Трамп, возможно, скоро будет арестован — ему решили официально предъявить уголовное обвинение

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого судом будет официально открыто уголовное дело. За это в четверг проголосовало Большое жюри присяжных Манхэттена.

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Первыми об этом сообщили американские газеты, и лишь спустя три часа новость подтвердил офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, который в январе созвал Большое жюри для решения вопроса о привлечении Трампа к суду.

"Сегодня вечером мы связались с адвокатом г-на Трампа, чтобы согласовать его сдачу офису окружного прокурора Манхэттена с тем, чтобы в дальнейшем предстать перед […] судом", — объявил офис прокурора. Подробное содержание обвинения пока не раскрывается.

Это одно из нескольких расследований против Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс).

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке. Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Впрочем, в чем именно прокурор Брэгг собирается обвинить Трампа сейчас, пока не известно.

Об отношениях с Трампом Сторми Дэниэлс рассказала в интервью в 2011 году.

Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниэлс.

Теперь, после решения присяжных, ожидается, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг официально предъявит Трампу обвинение.

Живущему во Флоридле Трампу, вероятно, будет предписано явиться в суд в Нью-Йорке, где он будет официально арестован. У него возьмут отпечатки пальцев и сфотографируют, как всех подозреваемых по уголовным делам, анфас и в профиль, и затем состоится первое слушание по делу.

Американская вещательная компания CBS сообщает со ссылкой на юристов Трампа, что он, скорее всего, сдастся прокурорам на следующей неделе. Адвокат Трампа Сьюзан Нечелес уточнила в переписке с несколькими изданиями, что экс-президент, скорее всего, предстанет перед судом во вторник, 4 апреля.

В заявлении по поводу решения Большого жюри Дональд Трамп обвинил представителя Демократической партии прокурора Брэгга, созвавшего это жюри, в том, что он "делает грязную работу за Джо Байдена".

"Демократы, одержимые идеей "достать Трампа", врали, мошенничали и воровали, но теперь они сотворили немыслимое — обвинили совершенно невиновного человека, беспардонно вмешиваясь в предвыборную кампанию", — заявил Трамп, который собирается в 2024 году снова баллотироваться в президенты.

Одновременно Трамп назвал окружного прокурора Брэгга ставленником Джорджа Сороса.

Окружной прокурор (district attorney) в США — это одновременно и должность в системе правосудия, и выборный политический пост, и Элвин Брэгг представляет Демократическую партию.

Политический противник Трампа, член Палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф поддержал решение Большого жюри.

"Официальное обвинение в адрес бывшего президента — это беспрецедентно. Но так же беспрецедентно противозаконное поведение Трампа. Нация, руководствующаяся законом, обязана строго спрашивать с богатых и влиятельных, даже если они занимают высокие посты. Особенно если занимают", — написал в твиттере Шифф, который инициировал парламентские расследования против Трампа.

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти вслед за однопартийцем Трампом обрушился на прокурора-демократа Брэгга и пообещал начать в отношении него парламентское расследование.

"И вот опять — возмутительное злоупотребление властью со стороны радикально настроенного окружного прокурора, который отпускает на волю опасных преступников, но мстит политическому противнику, президенту Трампу, — написал Маккарти в твиттере. — Я отдаю распоряжение, чтобы соответствующие комитеты немедленно начали расследование, не используются ли деньги федерального бюджета на вмешательство в ход выборов путем преследований по политическим мотивам".

Дело Сторми Дэниэлс, как и другие обвинения в адрес Трампа, по мнению многих комментаторов, действительно, могут повлиять на его планы снова баллотироваться в президенты.

Согласно результатам опроса, проведенного на прошлой неделе по заказу агентства Reuters, даже среди членов Республиканской партии около 44% считают, что Трамп должен отказаться от участия в выборах, если ему будут предъявлены официальные обвинения.

Трамп — проблема для губернатора Флориды

Губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис, который, как ожидается, будет главным соперником Трампа в борьбе за титул кандидата Республиканской партии на выборах президента, осудил решение нью-йоркских присяжных и заявил, что штат Флорида "не будет содействовать в выдаче" Трампа.

"Превращение юридической системы в орудие продвижения политической повестки переворачивает принцип верховенства закона с ног на голову. Это не по-американски", — написал Десантив в твиттере, вслед за Трампом и другими однопартийцами обвинив прокурора Брэгга в преследовании экс-президента по политичесим мотивам.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Кайла Эпстайн, Десантис, как губернатор штата, где живет Трамп, оказался в щекотливом положении.

Если он пойдет на сотрудничество с нью-йоркским прокурором (а тому придется принудительно доставлять Трампа в суд), это может оттолкнуть часть республиканцев и сочувствующих, чьи голоса понадобятся ему на выборах президента. Если же он будет мешать прокуратуре, это может принести губернатору определенные проблемы.

Правда, как считает газета New York Times, у губернатора Десантиса почти нет законных способов помешать прокурору Брэггу.

Обвинение Трампу — удар по самоощущению Америки

Гэри О'Донохью, корреспондент Би-би-си в Вашингтоне

В том, что бывший глава государства обвинен в преступлении, и, может быть, даже отправится в тюрьму, ничего нового нет. Такое случалось в мире не раз.

Но Америка считает себя особенной страной, а Вашингтон — "городом на холме", маяком морали и демократии, светящим всему миру.

Поэтому вступление в этот клуб — это проблема не только для Дональда Трампа. Это — новый удар по вере Америки в себя.

6 января 2021 года мы уже видели, как толпа штурмует само серде американской демократии, Капитолий, и беспрепятственно бесчинствует там в течение нескольких часов.

Эта страна расколота. Растущая напористость Китая и российская агрессия против Украины напоминают о том, что статусу США в мире угрожают геополитические вызовы на многих фронтах.

Историки называют XX век "веком Америки". Назовут ли они так же век нынешний?