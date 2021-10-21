Дональд Трамп запустит собственную соцсеть Truth Social
Foto: AP/Scanpix

Бывший президент США, которого заблокировали в крупных соцсетях, 20 октября объявил о запуске собственного сервиса Truth Social, что можно перевести как "правда", сообщает The Hill. "Вашего любимого американского президента заставили замолчать", — заявил Дональд Трамп, анонсируя соцсеть.

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Планируется, что аналог Twitter заработает уже в ноябре. Разработкой альтернативной платформы занимается компания бывшего главы Белого дома Trump Media & Technology Group (TMTG). В начале 2022 года сеть должна заработать полноценно, утверждают в TMTG. Компания заявила также о намерении запустить подписной сервис стриминга видео.

Трамп подчеркнул, что его цель — составить конкуренцию технологическим компаниям, которые отказали ему в возможности публично высказываться и "противостоять тирании" технологических гигантов.

После беспорядков в США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа. Также бывшему американскому лидеру запретили выкладывать видео на YouTube. В ответ на блокировки в начале мая была основана альтернативная платформа From the Desk of Donald J Trump. После месяца работы сайт закрылся.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Дональд Трамп Соцсети США
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