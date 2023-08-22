Дональда Трампа оставили на свободе под залог в 200 тысяч долларов

Судья в американском штате Джорджия, ведущий дело о попытках Дональда Трампа вмешаться в подведение итогов выборов, решил оставить экс-президента на свободе под небольшой для миллиардера залог в 200 тысяч долларов.

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Трамп и еще 18 обвиняемых по возбужденному в Джорджии делу должны до полудня пятницы явиться в суд округа Фултон в столице штата Атланте.

Трамп отвергает обвинения, выдвинутые против него по этому делу, как и по остальным трем уголовным делам против него.

В решении о залоге говорится, что Дональд Трамп может до суда оставаться на свободе при условии, что он не будет пытаться угрожать свидетелям и подельникам.

"Обвиняемый не должен осуществлять акты запугивания в отношении лиц, известных ему и являющихся соответчиками или свидетелями по этому делу, или иным способом препятствовать отправлению правосудия", — говорится в опубликованном в понедельник решении.

"Вышеозначенное включает посты в социальных сетях или репосты постов, размещенных другими лицами в социальных сетях", — особо предостерегает Трампа суд.

Дональд Трамп как раз в понедельник в собственной социальной сети Truth в очередной раз отпустил злую реплику в адрес губернатора Джорджии, поддерживавшего его республиканца Брайана Кемпа. Согласно материалам дела, в декабре 2020 года, после выборов, Трамп звонил Кемпу (и другим высшим чиновникам штата) и требовал пересмотреть результаты выборов в его пользу — но они отказались.

Согласно решению суда о залоге, контактировать с другими обвиняемыми по этому делу Трампу позволено только в присутствии адвокатов.

Прокурор округа Фултон Фани Уиллис, ведущая дело против Трампа, попросила суд назначить формальное предъявление экс-президенту обвинения на 5 сентября, а судебный процесс начать в марте следующего года.

Что касается первой явки в суд, во время которой Трамп должен формально сдаться правосудию, то экс-президент написал, что будет в Атланте в четверг.

"Вы только представьте себе! В четверг я отправляюсь в Атланту, штат Джорджия, чтобы быть арестованным леворадикальным окружным прокурором Фани Уиллис", — написал Трамп в своей соцсети.

Фани Уиллис представляет Демократическую партию (окружной прокурор в США — это выборная политическая должность).

Готовясь к приезду Дональда Трампа в суд округа Фултон, правоохранительные органы установили вокруг здания суда заграждения.

Помимо местных полицейских, систему мер безопасности вокруг суда помогают выстроить федеральная Служба маршалов (судебных приставов) и Секретная служба, которая охраняет действующего и бывших президентов.

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Помимо дела в Джорджии, против Дональда Трампа возбуждены еще три дела, и он — первый в истории обвиняемый по уголовному делу среди действующих и бывших президентов США.

Дональд Трамп отвергает все обвинения и постоянно называет их "охотой на ведьм" и преследованием политического противника со стороны членов и сторонников Демократической партии.

77-летний Трамп намерен снова выдвигаться на президентских выборах в следующем году и лидирует среди претендентов на роль кандидата от Республиканской партии.

Внутрипартийные выборы кандидата в президенты, праймериз, начнутся в январе.

На эту среду запланированы первые теледебаты кандидатов-республиканцев, и Трамп отказался в них участвовать, заявив, что публика и так его знает.

Вместо этого, по сведениям американской прессы, Трамп даст очередное и интервью Такеру Карлсону — бывшему ведущему телеканала Fox News, который на публику поддерживал Трампа, а в частной переписке (раскрытой в ходе отдельной судебной тяжбы) признавался, что страстно его ненавидит.