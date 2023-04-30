Донора спермы из Нидерландов подозревают в отцовстве 600 детей по всему миру. Суд лишил его прав на донорство

Донору спермы из Нидерландов, который предположительно стал отцом более 550 детей по всему миру, в судебном порядке запретили продолжать заниматься донорством в интересах семей, уже воспользовавшихся его услугами для искусственного оплодотворения.

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Теперь этому 41-летнему мужчине, которого зовут Джонатан, придется заплатить штраф в 100 тысяч евро, если обнаружится, что он нарушил запрет и попытался снова предоставить свою сперму клинике или потенциальным родителям.

Высокая донорская активность Джонатана уже становилась предметом судебного разбирательства в стране. В 2017 году голландский суд запретил ему продолжать сотрудничать с местными клиниками, когда выяснилось, что от его спермы родились более 100 детей.

Но вместо того, чтобы остановиться, Джонатан стал посылать свою сперму датской клинике с клиентурой по всему миру, а также предоставлять ее через интернет.

По правилам, регулирующим голландскую медицину, один донор не должен становиться отцом более 25 детей в 12 семьях. Это связано с беспокойством о том, что из-за большого числа людей с одним отцом, не подозревающих о родстве, в будущем могут появиться случайные близкородственные семейные союзы.

"Огромная родственная сеть"

Во время нынешнего слушания выяснилось, что с тех пор, как Джонатан занялся донорской деятельностью в 2007 году, он помог появиться на свет примерно 550-600 детям.

Из опасений, что эта цифра может вырасти, суд в Гааге запретил ему заниматься донорством в будущем и приказал предоставить список всех клиник, с которыми он сотрудничал ранее, чтобы те уничтожили оставшиеся у них экземпляры его спермы.

Джонатану запретили рекламировать или напрямую предлагать свои услуги потенциальным родителям, а также вступать в организации, которые связывают клиентов с донорами.

Иск против мужчины подали организация, защищающая права детей доноров, и одна из матерей, прибегнувших к искусственному оплодотворению с использованием его донорского материала.

В своем вердикте судья Тера Хесселинк отметила, что все связанные с ним родители внезапно обнаружили, что их дети являются частью огромной родственной сети, включающей в себя сотни сводных братьев и сестер, на что они не давали согласия.

Вполне вероятно, что это может иметь негативные психосоциальные последствия для детей, такие как проблемы с самоидентификацией и возможность инцеста.

"Интересы детей здесь значительно перевешивают, вследствие чего этому мужчине запрещено снова становиться донором спермы", — сказал журналистам представитель суда Герт-Марк Смелт.

Это не первый случай, когда вокруг донорства спермы в Голландии возникает судебное разбирательство.

В 2017 году скончавшегося гинеколога и владельца банка спермы Яна Карбаата обвинили в том, что тот использовал вместо материала анонимных доноров свой собственный, таким образом став отцом до 200 детей.