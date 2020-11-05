Донос на соседа. Жителей Гонконга поощряют слать анонимки на инакомыслящих

В Гонконге, где три месяца назад был принят закон, вводящий уголовную ответственность за призывы к независимости и критику центральных властей, заработала "горячая линия" для любых желающих сообщить о нарушениях — в том числе анонимно. Закон, позволяющий применять китайские национальные законы на территории бывшей британской колонии, критиковала оппозиция и правозащитники.

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"Горячую линию" открыло Управление полиции Гонконга, власти заверили, что не будут обрабатывать и хранить персональные данные доносителей.

Ответов на сообщения, которые можно отправлять в мессенджере WeChat или по электронной почте в виде текстовых, аудио и видеофайлов, не предусматривается.

На странице полицейского управления в "Фейсбуке" появилась запись: "Поддерживаю сотрудничество между полицией и народом! Предателей к ответу!".

Правозащитников волнуют вероятные атаки на инакомыслящих.

"Информаторы смогут использовать эту "горячую линию" против людей с иными взглядами или просто личных недругов", — сказала агентству Франс пресс старший исследователь организации Human Rights Watch по Китаю Мэй Вонг.

Закон о безопасности Гонконга, принятый Всекитайским собранием народных представителей 30 июня этого года, грозит наказаниями вплоть до пожизненного заключения за любую деятельность, направленную на отделение Гонконга, разжигание вражды к центральным властям Китая и расплывчато сформулированный "сговор с другими государствами".

Его осудили многие страны и правозащитные организации. По мнению критиков, он положил конец особому статусу и правам жителей Гонконга, которые Пекин при передаче ему бывшей британской колонии в 1997 году обещал сохранять 50 лет.

Ряд общественных движений Гонконга объявил о прекращении своей деятельности из-за угрозы репрессий.

На прошлой неделе обвинение на основании нового закона предъявили 19-летнему студенческому лидеру Тони Чуну, выступавшему за независимость Гонконга. Несколькими днями ранее люди в штатском задержали его возле здания консульства США, где он якобы намеревался попросить политического убежища.

В минувшее воскресенье семь оппозиционных членов городского собрания Гонконга были арестованы за драку с пропекинскими депутатами во время заседания. К их оппонентам у властей претензий нет. Инцидент имел место 8 мая — до того, как новый закон вступил в силу.