"Досье": Путин все чаще перемещается по России на бронированном поезде
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Со второй половины 2021 года президент РФ Владимир Путин использует для поездок по стране построенный специально для него бронированный поезд, говорится в расследовании центра "Досье". Составом, утверждают журналисты, владеет компания, связанная с братьями Ковальчуками, близкими друзьями Путина.

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Журналисты центра "Досье" отмечают, что специальный поезд для высшего руководства РФ создали в 2014-2015 годах, но регулярно пользовать им Путин начал незадолго до полномасштабного вторжения в Украину. Такое решение, утверждают авторы расследования, было продиктовано соображениями безопасности: передвижение поезда отследить гораздо сложнее, нежели самолета.

Утверждается, что внешне спецсостав почти не отличается от обычных российских поездов, однако его тянут сразу несколько локомотивов. В одном из вагонов для Путина оборудована спальня и рабочий кабинет, другой оснащен спецсвязью.

По данным расследователей, бронированным поездом Путина владеет компания, принадлежащая племяннику Юрия Ковальчука — близкого друга российского президента.

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