Доставку Навального в ФРГ обсуждал с Путиным президент Финляндии
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Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал, что созванивался с Меркель и Путиным на тему возможности лечения Алексея Навального в Германии.

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Как рассказал сам президент в субботу, 22 августа, в эфире финского телерадиоканала Yle, сначала он обсудил ситуацию с Алексеем Навальным с канцлером Германии Ангелой Меркель, а потом, согласовав этот шаг с главой германского правительства, позвонил президенту России Владимиру Путину.

Путина он спросил о том, можно ли привезти Навального на лечение в Германию, на что российский лидер ответил, что для этого нет никаких политических препятствий, рассказал Ниинисте. При этом он добавил, что очень рад тому, что основатель ФБК сейчас находится в ФРГ, где проходит лечение в берлинской клинике "Шарите".

Президент Финляндии не стал вдаваться в подробности о том, сыграло ли его посредничество определяющую роль для принятия решения о перевозке Навального в Германию. В то же время в офисе Ниинисте пояснили лишь, что 21 августа президент Финляндии говорил с Путиным о ситуации в Беларуси, а также о "деле Алексея Навального и его лечении", пишет информагентство dpa.

Лечение Алексея Навального в Германии

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. В результате лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в больнице БСМП № 1. Его соратники по ФБК высказали мнение, что Навального могли отравить.

В ночь на 21 августа в Омск прибыл самолет с немецкими врачами на борту, чтобы увезти Навального на лечение в Берлин, однако омская больница отказалась "брать на себя ответственность" за перевозку политика.

Вечером 21 августа руководство омской больницы все-таки дало согласие на перевозку пациента в другой стационар по выбору родственников.

Утром 22 августа самолет с Навальным и его женой Юлией на борту приземлился в берлинском аэропорту Тегель, после чего пациента доставили в клинику "Шарите". Сейчас ее специалисты проводят "обширную диагностику" Алексея Навального.

В свою очередь президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 22 августа, что очень рад тому, что Навальный "находится в той больнице и на лечении тех врачей, которым доверяет его семья".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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