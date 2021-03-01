Доверенное лицо Тихановской Николай Козлов задержан в Минске
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Доверенное лицо Светланы Тихановской Николай Козлов был вызван в РУВД для составления протокола и затем был доставлен в ИВС на Окрестина.

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В Минске задержали главу Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова. "Его вызвали в Партизанский РУВД для составления уже третьего протокола по ст. 23.4. КоАП за отказ давать подписку о неразглашении по "делу Координационного совета". Однако из РУВД он не вышел", — заявил в понедельник, 1 марта, правозащитный центр "Весна".

До суда Козлова отправили в изолятор временного содержания на Окрестина, указывается далее. Между тем пресс-служба ОГП подтвердила в Facebook, что Козлов находится в ИВС Окрестина, а также сообщила, что новый суд назначен на 3 марта.

Николай КОЗЛОВ на Окрестина.
15 суток.
И еще суд в среду…

Posted by Объединенная Гражданская Партия — ОГП on Monday, March 1, 2021

18 февраля суд Партизанского района Минска назначил Козлову 15 суток ареста за отказ давать подписку о неразглашении. В зале суда, а также после завершения заседания политика не задержали. Кроме того, Козлова должны были судить по той же статье 26 февраля, но суд перенесли на неопределенный срок.

Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской

Николай Козлов, являющийся доверенным лицом лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, был избран председателем ОГП в конце ноября. В Беларуси почти 7 месяцев не утихают акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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Deutsche Welle

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