"Дождь": срочников из Ленинградской области перебрасывают на границу с Украиной

Матери срочников, которые служат в Ленинградской области, рассказали, что их сыновей собираются отправить на "укрепление границы" с Украиной или уже отправили в приграничные районы Белгородской области. Об этом со ссылкой на телеканал "Дождь" сообщает портал "Новая газета. Европа".

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В частности, как рассказали телеканалу матери пятерых срочников, служащих в 25-й мотострелковой бригаде в городе Луга Ленинградской области, их перебросили в воинскую часть под городом Каменка, чтобы подготовить к отправке в Белгородскую область.

Большую часть солдат, пишет "Дождь", отправят в район города Валуйки в среду или в четверг, причем конкретных целей командировки командование не называет. Все они были призваны на службу в июле 2022 года и не успели пройти учебную трехмесячную подготовку, рассказывает телеканал.

"Информация очень расплывчатая — то говорят, что нас на такелажки (такелажные работы) отправляют, то говорят, что на укрепление границы", — рассказала телеканалу мать одного из военных.

По словам родственников солдат, из 25-й мотострелковой бригады в приграничные районы планируют отправить от 200 до 400 срочников.

На границе с Украиной уже находятся срочники Таманской и Кантемировской дивизий, отмечает телеканал. Мать одного из них, Ирина Курдюкова, заявила, что сыну сказали об отправке в Белгородскую область 15 июля, а на следующий день он был уже там. Он несколько раз попадал под обстрелы, утверждает мать военного. "Во время телефонного разговора сын бросил трубку и был вынужден бежать в укрытие экстренно. Во время разговора ПВО прямо над ними сбила ракету", — рассказывает Курдюкова.

По данным "Дождя", военных агитируют подписать контракт и отправиться воевать в Украину; это предлагали и срочникам из Луги, которые не успели пройти учебную подготовку: "Подошел к нему офицер и просто ему сказал: "Ты здоровенный парень, мог бы и подписать". Но мой, конечно, матом ответил", — рассказала "Дождю" мать одного из срочников.

16 сентября стало известно, что срочников из Таманской дивизии решили отправить в Белгородскую область для охраны границы с Украиной. Помимо этого, по словам родственников военнослужащих, это заставляют подписать контракты.

20 сентября Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Документ, одобренный Госдумой, добавляет в уголовный кодекс две новые статьи: "Добровольная сдача в плен" (ст. 352.1) и "Мародерство" (ст. 356.1). За добровольную сдачу в плен будут наказывать лишением свободы на срок от трех до десяти лет, за мародерство различной степени тяжести будут назначать сроки до 15 лет.

Главы самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также оккупационные "власти" Херсонской области и Запорожской области сегодня заявили о решении провести референдумы о вхождении в состав России. "Референдумы" там пройдут с 23 по 27 сентября. ЦИК РФ уже пообещал организовать участки в России для голосования на референдумах и отправить туда российских наблюдателей.