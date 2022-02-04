DPA назвало премьера Эстонии кандидатом на пост генсека НАТО
Foto: Valsts kanceleja

Полномочия Йенса Столтенберга, генсека НАТО с 2014 года, истекают в сентябре этого года. На его место претендуют пять кандидатов, в их числе Тереза Мэй, премьер Эстонии Кая Каллас и бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает РБК.

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В список кандидатов на пост нового генсека НАТО попала экс-премьер Британии Тереза Мэй и действующий премьер Эстонии Кая Каллас, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники.

Также в числе возможных кандидатов премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис, а также бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, пишет DPA.

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который занимает эту должность с 2014 года, истекают в сентябре. Сегодня правительство Норвегии назначило его руководителем Центрального банка страны, он займет этот пост после завершения работы в НАТО.

С учетом срока истечения полномочий Столтенберга общий срок его пребывания на посту генсека альянса составит почти восемь лет. Это рекордный срок со времен Йозефа Лунса, который руководил НАТО 13 лет, с 1971 по 1984 год.

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