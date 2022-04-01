Драка в эстонской больнице: врач изрисовал символику Украины и получил за это по лицу
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Произошедший недавно в Ляэне-Таллиннской центральной больнице инцидент расследует полиция. Глава больницы доктор Аркадий Попов отметил, что к произошедшему относятся очень серьезно, но детали он не может разгласить, так как идет следствие.

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Согласно данным Delfi, один из работников больницы вывесил там символику в цветах флага Украины. Другой же сотрудник, один из врачей, изрисовал ее. После этого вывесивший символику работник ударил врача по лицу, на что пострадавший вызвал полицию.

По словам Попова, обоих коллег выслушают, чтобы оценить, возможно ли продолжить с ними трудовые отношения. Он добавил, что медиков в больнице и так не хватает, поэтому увольнение даже одного сотрудника может серьезно усложнить работу отделения.

"У каждого есть право на свои убеждения и мнения, пока это не вредит кому-либо другому. однако важно помнить, что больница — это не место для выражения своих убеждений, здесь не место для враждебности и политических дискуссий. Каждый работник должен уметь на рабочем месте отстраниться от своих личных взглядов. Мы здесь для того, чтобы помогать людям и лечить их", — прокомментировал Аркадий Попов.

На вопрос о том, были в больнице еще подобные инциденты, Попов напрямую не ответил.

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