Драка в тюрьме Литорал в Эквадоре: погибло больше 100 заключенных, некоторых обезглавили

Четыреста полицейских вошли на территорию тюрьмы Литорал в городе Гуаякиль в Эквадоре, где со вторника продолжается настоящая битва между заключенными. В драке между соперничающими бандами погибли по меньшей мере 116 человек. По словам официальных лиц, это самая кровопролитная драка в истории пенитенциарной системы страны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во время столкновений во вторник по меньшей мере пять заключенных были обезглавлены. Есть несколько погибших от огнестрельных ранений.

В тюрьме Литорал содержатся заключенные из эквадорских банд, которые, как считается, имеют связи с мексиканскими наркокартелями. Ее называют одной из самых опасных тюрем страны.

Командующий полиции Фаусто Буэнаньо утверждает, что у заключенных также были гранаты. Чтобы восстановить контроль, потребовалось 400 полицейских.

Местные СМИ сообщают, что бунт был спровоцирован крупными мексиканскими бандами наркоторговцев, которые сейчас действуют в Эквадоре.

Директор тюремной службы Эквадора Боливар Гарсон в интервью местному радио назвал ситуацию "ужасной".

"Вчера полиция взяла ситуацию под контроль в 14:00 [по местному времени], но вчера вечером были другие перестрелки, взрывы. Сегодня с утра мы полностью контролируем ситуацию. Мы начали осматривать помещения, где произошел конфликт, и обнаружили новые тела", - сказал он.

По словам Гарсона, в ночь со вторника на среду в тюрьме возобновилась стрельба, и когда полиция прочесывала крылья тюрьмы одно за другим, они обнаружили множество других тел, в результате чего число погибших достигло 116.

Четыреста полицейских снова были отправлены в тюрьму Литорал в четверг утром на фоне сообщений о возобновлении стрельбы и взрывах.

Бунт в тюрьме Литорал - очередной инцидент с участием соперничающих банд, борющихся за контроль над тюрьмами. В феврале в ходе аналогичной драки было убито 79 заключенных.

Что произошло в тюрьме

По словам Буэнаньо, заключенные из одного крыла тюрьмы пролезли через дыру в другое крыло, где напали на членов конкурирующей банды.

Информация о жертвах поступает крайне скудно, и, учитывая сообщения о том, что некоторые тела были расчленены или сожжены, идентификация убитых может занять несколько дней.

Полиции удалось связаться с шестью поварами, которые оказались в ловушке в крыле, где развернулась драка. Их доставили в безопасное место.

Президент Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора.

Кто сражается с кем?

Тот факт, что ранения получили лишь двое полицейских, но более 100 заключенных были убиты, свидетельствует о том, что это именно война между заключенными, а не попытка восстания в тюрьме.

В тюрьме Литорал содержатся заключенные из "Лос-Чонерос", эквадорской банды, которая, как считается, связана с могущественным мексиканским наркокартелем Синалоа.

Но другая мексиканская преступная группировка, картель "Халиско - Новое поколение", также пытается создать союзы с эквадорскими бандами, чтобы перехватить у конкурентов из Синалоа контроль над маршрутами контрабанды наркотиков, ведущими из Эквадора в Центральную Америку.

Обезглавливание и общей уровень жестокости противостояния в тюрьме Литорал - отличительные черты мексиканских картелей, которые часто убивают своих соперников максимально жестокими способами, чтобы запугать соперников.

В июле президент Лассо заявил, что тюремная система Эквадора переполнена на 30% сверх вместимости. Он объявил о планах ускорить процесс освобождения тех заключенных, которые отбыли большую часть своего срока или совершили мелкие преступления, чтобы снизить переполненность камер.

Почему это происходит?

Драка в тюрьме Литорал - самая смертоносная в истории пенитенциарной системы Эквадора, но далеко не первая. В феврале 79 заключенных были убиты в аналогичных потасовках одновременно в четырех тюрьмах, в том числе в Литорале.

Одна из проблем, по словам главы тюремной службы Эквадора Гарсона, заключается в том, что заключенные хорошо вооружены. В тюрьмы попало большое количество оружия, но полицейские обыски обнаружили лишь небольшую его часть.

Рост насилия в тюрьмах Эквадора объясняется несколькими причинами. Во-первых, через Эквадор идет транзитный поток кокаина из соседних Перу и Колумбии. Во-вторых, мексиканские картели распространили влияние на Эквадор и заключают союзы с эквадорскими бандами. И наконец, перенаселенность и нехватка охранников затрудняют патрулирование тюрем.