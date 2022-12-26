Дроны КНДР вторглись в пространство Южной Кореи, один долетел почти до Сеула

Беспилотные летательные аппараты нарушили воздушное пространство Южной Кореи в приграничных районах провинции Кенги, заявили в Объединенном комитете начальников штабов страны.

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Один из беспилотников пролетел к северу от Сеула.

Южнокорейские военные заявили, что дали несколько предупредительных выстрелов, а затем подняли в воздух истребители и вертолеты, однако попытки сбить беспилотники пока не увенчались успехом.

Южнокорейские военные засекли беспилотники при пересечении границы примерно в 10:30 по местному времени (01:30 GMT).

Один из южнокорейских военных самолетов, участвовавших в операции по перехвату, легкий штурмовик KA-1, позже разбился, но два его пилота сумели катапультироваться.

Самолет упал на землю вскоре после взлета в уезде Хоэнсон, к востоку от Сеула, сообщили представители ВВС страны, которых цитирует Yonhap.

Южная Корея также приостановила взлет и посадку самолетов в аэропортах Инчхон и Гимпо примерно на час.

Полеты беспилотников — новый виток напряженности на Корейском полуострове. В последнее время Пхеньян провел значительное количество ракетных испытаний.

Южнокорейский военный чиновник назвал последнее вторжение явной провокацией со стороны Пхеньяна.

"Наши военные будут продолжать решительно реагировать на провокации Северной Кореи", — добавил он.

Последний раз северокорейский беспилотник пересекал границу пять лет назад в июне 2017 года, когда напряженность в отношениях между двумя Кореями достигла пика.

Ранее в декабре Северная Корея заявила, что провела крупные испытания, необходимые для создания первого спутника-шпиона, который можно использовать для шпионажа за Южной Кореей.

Пхеньян опубликовал снимок Сеула с воздуха, который, по заявлению властей КНДР, был сделан во время испытаний.