Дроны вместо фейерверков. Китайцы придумали экологичное новогоднее шоу

В Шанхае нашли более экологичную альтернативу новогодним салютам. Небо над городом осветили две тысячи беспилотников. Как сообщили Би-би-си в компании, которая организовала это мероприятие, шоу было записано заранее, во время теста 28 декабря.

Накануне 2020 года дискуссия о вреде новогодних салютов усилилась.

Жители Австралии протестовали против традиционного шоу фейерверков в Сиднее из-за лесных пожаров. Они требовали не загрязнять воздух дополнительно, а деньги предлагали отправить на борьбу со стихией. Но власти от идеи не отказались.