Дуда: страны Балтии и Польша будут работать над увеличением присутствия в регионе военнослужащих НАТО

Польша и страны Балтии будут работать над увеличением числа военнослужащих НАТО в регионе, поскольку это способ сдержать потенциальное нападение, заявил сегодня президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Эгилом Левитcом.

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Дуда подчеркнул, что усиление военного потенциала стран Балтии и Польши, а также присутствие НАТО в регионе направлено не на агрессию, а только на оборону и сдерживание потенциального агрессора.

"Нам нужно уметь не только защищаться, но и стать такими, чтобы никакого нападения не произошло", — сказал Дуда, добавив, что параллельно с усилением военного потенциала стран НАТО не иссякнет и поддержка Украины.

Левитс также подчеркнул, что помощь запада Украине с 24 февраля прошлого года только увеличивается и не похоже, что страны собираются менять эту тактику.

Дуда и Левитс отметили, что важно не только укреплять военный потенциал стран, но и преодолеть экономический кризис, начавшийся после российского вторжения на Украину.

Дуда отметил, что в обозримом будущем хотел бы увидеть проработанное соглашение, которое даст Украине гарантии безопасности. Кроме того, Польша и другие страны активно работают над тем, чтобы Украина как можно скорее вступила в Евросоюз, потому что украинское общество ясно обозначило, что хочет ассоциировать себя не с Востоком, а с Западом.

Как сообщалось, завтра, во второй день визита Дуды, в 11:15 президенты Латвии и Польши проведут дискуссию с экспертами о возможностях сотрудничества стран в решении текущих задач.