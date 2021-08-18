"Думаю, для нас все кончено". Что ждет женщин Афганистана при "Талибане"?

Воскресенье, когда "Талибан" захватил Кабул, многие афганцы называют самым страшным днем в их жизни. Талибов боятся и мужчины и женщины, но для последних приход к власти талибов означает, что их опять могут запереть в домах, запретив все, что было можно последние 20 лет.

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""Это был день, который я никогда не забуду. Я бежала по улицам Кабула из своего офиса и боялась, что талибы убьют меня по дороге, потому что я была в деловом костюме. Сейчас я дома, здесь я чувствую себя в безопасности, ведь даже если талибы придут к нам домой, никто им не скажет, что я работала на правительство. Они обещают не ходить по домам, но я им не верю", — рассказывает Би-би-си афганка. Она работала на государственной службе последние два года, до этой недели.

"Мы видели их жестокость, как я могу им доверять? — продолжает она. — Когда я вижу их по телевизору, мне страшно. Я не могу спать по ночам из-за страха. Я жду визу для выезда из страны, но неизвестно, получу ли я ее. Если я останусь в Афганистане, мне разрешат работать? Я так не думаю. Думаю, для нас все кончено. Я потеряла надежду на будущее".

"Талибан" правил страной с 1996 по 2001 годы, насаждая законы шариата в собственной драконовской интерпретации. Пятнадцать лет назад девочки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола.

Женщинам нужно было носить бурку — одеяние, покрывающее все тело, с головы до пят.

Контролировали поведение женщин сотрудники министерства по пропаганде добродетели и и предотвращению порока. Они разъезжали по стране на пикапах и публично унижали и хлестали плетками женщин, которые нарушали правила.

По данным Amnesty International, в 1996 году женщине в Кабуле отрезали конец большого пальца только из-за того, что она использовала лак для ногтей.

Женщин, обвиненных в супружеской неверности, забивали камнями до смерти.

Талибы уверяют, что в этот раз все будет по-другому.

На первой пресс-конференции после захвата власти представитель "Талибана" заявил, что женщинам будет разрешено работать и учиться. Еще один представитель талибов сказал, что женщины должны участвовать в правительстве.

"Мы заверяем, что не будет никакого насилия в отношении женщин, — сказал пресс-секретарь группировки Забихулла Муджахид. — Никакие предубеждения против женщин недопустимы, но исламские ценности являются нашей основой".

Еще он сказал, что женщины могут участвовать в жизни общества "в рамках исламского закона". Что это означает на практике, — непонятно. Но уже сейчас в городах, которые были захвачены до Кабула, вернулись старые порядки.

В некоторых провинциях женщинам было сказано не выходить из дома без сопровождения родственников-мужчин.

В Герате на западе Афганистана боевики "Талибана" охраняли ворота университета и не позволяли студенткам и преподавательницам войти в кампус.

В южном городе Кандагаре были закрыты женские поликлиники. В некоторых районах школы для девочек были закрыты еще в ноябре после того, как эти территории заняли талибы.

Местные жительницы говорят, что они начали носить бурку на улице, отчасти из страха, а отчасти из-за ожиданий, что это требование вернется.

В Кабульском университете студенткам сказали, что им не разрешают покидать свои комнаты в общежитии без сопровождения опекуна-мужчины. Двое студенток заявили, что фактически оказались в ловушке, потому что в городе у них нет родственников-мужчин.

В Мазари-Шарифе, на севере Афганистана, Алия Казими, 27-летний профессор университета, в интервью New York Times рассказала, что женщинам, совершающим покупки на городском базаре в одиночку, не продавали и предлагали вернуться в сопровождении мужчины.

"Я из поколения, у которого было много возможностей после падения "Талибана" 20 лет назад", — говорит она. "Я смогла достичь своих целей в учебе, и в течение года я была профессором университета, а теперь мое будущее темное и неопределенное. Все эти годы упорного труда и мечтаний были напрасными. А какое будущее ждет маленьких девочек, которые только начинают учиться?"

Одну из самых узнаваемых телеведущих национального афганского канала NRTA Шабнам Дауран талибы не пустили на работу. Она опубликовала видео, в котором подробно рассказывает, как пришла на работу в телестудию с удостоверением и в хиджабе, однако охранники-талибы сказали ей: "Власть сменилась, вам сюда больше нельзя, идите домой".

Лиз Дюсет, международный обозреватель Би-би-си: "Талибы будут проверять, как далеко они могут зайти в ограничении прав женщин"

"Женщины получат все права в рамках ислама" — эту фразу талибы использовали бесчисленное количество раз, когда речь шла о жизни афганских женщин и девочек.

В последние годы правозащитники и сами афганцы без особого успеха пытались выяснить у лидеров "Талибана", базирующихся в Дохе, что именно это означает.

В качестве примеров талибы ссылались на права женщин в консервативных арабских обществах, таких как Саудовская Аравия или Катар. Один из основателей "Талибана" однажды заявил, что аудитории в университетах должны быть разделены на мужские зоны и женские, в которых женщинам нельзя будет находиться без хиджаба.

Но гораздо более показательны не эти заявления, а недавние сообщения из сельских и городских районов о том, что женщинам-журналистам велели идти домой, а женщинам в офисах сказали, что их работа теперь перейдет к мужчинам.

Вероятно, что ограничения прав женщин будут различаться в зависимости от региона. В Кабуле и других крупных городах они могут быть мягче, но на женщинах по всей стране талибы станут проверять, как далеко они смогут зайти в ограничении их прав.

Наблюдатели говорят, что "Талибан" сейчас проводит пиар-кампанию, для того чтобы успокоить как международное сообщество, так и напуганных до ужаса афганцев.

Их заверения пока вызывают у женщин смешанные чувства.

"Я не верю тому, что они говорят, — сказала Би-би-си женщина из Кабула, которая смотрела выступление Муджахида по телевидению. — Это уловка, и нас заманивают на улицу, чтобы убить. Я отказываюсь учиться или работать по их законам".

Другие готовы поверить талибам и поступиться частью свободы.

"Для меня красной линией станет запрет на работу или учебу. Пока "Талибан" ее не переступил. Пока мое право на учебу и работу защищено, я не против носить хиджаб. Я живу в исламской стране и готова принять исламский дресс-код — если это не бурка, потому что это не исламский дресс-код", — говорит другая женщина.