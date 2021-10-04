Два американских ученых стали лауреатами Нобелевской премии по медицине

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2021 год. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян "за открытие рецепторов температуры и тактильных рецепторов". Об этом Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 4 октября.

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В 2020 году Нобелевскую премию по медицине получили американские вирусологи Харви Олтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хаутон за открытие вируса гепатита С. Годом ранее лауреатами стали американец Уильям Кейлин-мл., британец Питер Рэтклифф и американец Грегг Семенза за исследование того, "как клетки чувствуют доступность кислорода и адаптируются к нему".

Нобелевская премия в области медицины

Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, в его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек. В общей сложности Нобелевская премия по медицине вручалась уже 111 раз, ее лауреатами до 2020 года включительно становились 222 человека, из них лишь 12 женщин.

5 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по физике, 6 октября — по химии, 7 октября — по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 11 октября.

Размер Нобелевской премии в 2020 году был увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 986 тысяч евро). Вручение наград в этом году, как и в прошлом, состоится не в рамках общей торжественной церемонии в Стокгольме, а отдельно — в тех странах, где живут лауреаты. В то же время решение относительно Нобелевской премии мира, которую традиционно вручают в столице Норвегии Осло еще не принято — возможно, церемонию в Осло удастся провести. Награждение обычно происходило в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.