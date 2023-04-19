Жертвами российского авиаудара по Волчанску в Харьковской области Украины стали два местных жителя, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

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"Во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара в Волчанске найдены тела двух погибших гражданских — 50-летнего мужчины и женщины 44 лет", — написал чиновник. Еще два человека, супруги в возрасте 68 лет и 54 года, получили ранения.

Как сообщает местная администрация, в ходе авиаудара повреждения получили два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок — там начался пожар, в результате которого сгорело около 60 торговых павильонов.

Также российские военные обстреляли село Петропавловка Купянского района, пишет Синегубов. По его словам, были повреждены по крайней мере пять жилых домов, 18-летняя местная жительница получила ранения средней тяжести. Сейчас она госпитализирована.

В том же районе Харьковской области под обстрел попал поселок городского типа Двуречная, 77-летняя женщину с тяжелыми ранениями отправили в больницу.

В ночь на 19 апреля атаке дронов подверглись Одесская, Запорожская и Днепропетровская области Украины, о погибших и раненых власти не сообщали. Как напоминает "Новая газета. Европа", накануне в ходе российского обстрела Херсона, по данным местной администрации, один человек погиб и 10 пострадали.