Два человека убиты в Квебеке неизвестным в средневековом костюме

По меньшей мере два человека погибли, пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения в канадском Квебеке.

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По сообщению полиции, нападавший был одет в средневековый костюм и был вооружен мечом. Он был арестован в час ночи по местному времени (8 утра по Москве).

Однако местным жителям по-прежнему рекомендуют не выходить из дому и запереть двери, пока полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Le poste de commandement du @SPVQ_police est déployé devant l'hôtel du Parlement du Québec. pic.twitter.com/WEjxJeqquK — ICI Québec (@iciquebec) November 1, 2020

Нападение произошло возле Парламентского холма в старом городе. Первые сообщения об инциденте поступили около 22:30 по местному времени.

После задержания возле выставочного центра Espace 400e мужчину отправили в больницу. По предварительным данным, нападавшему около 25 лет.