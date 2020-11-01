Два человека убиты в Квебеке неизвестным в средневековом костюме
Foto: Kaspars Kurcēns

По меньшей мере два человека погибли, пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения в канадском Квебеке.

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По сообщению полиции, нападавший был одет в средневековый костюм и был вооружен мечом. Он был арестован в час ночи по местному времени (8 утра по Москве).

Однако местным жителям по-прежнему рекомендуют не выходить из дому и запереть двери, пока полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Нападение произошло возле Парламентского холма в старом городе. Первые сообщения об инциденте поступили около 22:30 по местному времени.

После задержания возле выставочного центра Espace 400e мужчину отправили в больницу. По предварительным данным, нападавшему около 25 лет.

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BBC News Русская служба:

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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