Парламентские консерваторы Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в Государственную комиссию по литовскому языку (ГКЛЯ) по поводу отказа от использования названия Калининградской области и города Калининграда и замены его на название Караляучюс.

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По мнению членов Сейма, нынешнее название является частью российского нарратива и возникло в результате агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны.

"Регион Советского Союза был назван в честь старого революционера-большевика Михаила Калинина. После смерти Калинина несколько городов были переименованы в его честь. Один из них — тогда Кенигсберг, ныне Калининград — сохранил это название до сих пор", — говорится в релизе.

По словам председателя Комиссии по вопросам исторической памяти государства и борьбы за свободу Кузьмицкене, русификация названий региона была направлена на то, чтобы показать ее принадлежность к Москве.

По мнению парламентариев, в контексте войны в Украине необходимо пересмотреть названия и отказаться от использования чуждых литовскому языку имен.

"Нам давно пора отказаться от советского наследия и не загрязнять наш государственный язык инородными телами. Мы солидарны с нашими польскими соседями и призываем не использовать в литовском языке навязанные нам искусственные названия", — сказал Семешка.

На этой неделе в Польше вступила в силу рекомендация переименовать Калининград, российский анклав между Польшей и Литвой, в Крулевец.

Польское Министерство развития и технологий подчеркнуло, что таким образом Польша возвращается к традиционным названиям, связанным с историей и культурным наследием.

"Мы не хотим русификации в Польше, именно поэтому мы решили переименовать Калининград и Калининградскую область на родном языке. Эти названия навязаны нам и являются искусственными, не связанными с нашей историей", — заявил министр развития и технологий Вальдемар Буда.

В ответ на это решение Польши официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше".

Город Кенигсберг возник как замок немецкого ордена Кенигсберг, построенный в середине 13 века в прусском поселении Твангсте. Поселение было названо Кунигсберг, позже Кенигсберг (Королевский холм), в честь чешского короля Пржемысла II Отакара.

Название Караляучюс использовалось с XVI века в литовской литературе Малой и Большой Литвы.

В 1946 году Советский Союз переименовал город в Калининград в честь Председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина.