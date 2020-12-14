Два футбольных фаната из РФ приговорены во Франции к тюремным срокам

Два гражданина России приговорены во Франции к трем и десяти годам лишения свободы соответственно за избиение болельщика футбольной сборной Англии в Марселе во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году. Такое решение огласил суд в городе Экс-ан-Прованс в понедельник, 14 декабря.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В результате нападения 55-летний британец пострадал не только физически, но и психически. Сегодня он может передвигаться только в инвалидной коляске. Изначально россиянам по предъявленному обвинению грозило до 15 лет тюрьмы.

Во время слушаний один из подсудимых утверждал, что действовал в целях самообороны. Второй уверял суд, что не помнит всех подробностей конфликта и действовал непреднамеренно.

Драка болельщиков в Марселе



Столкновения между российскими и английскими фанатами произошли в Марселе 11 июня 2016 года перед началом матча между их сборными. В результате беспорядков травмы получили 35 человек.

Россияне, оказавшиеся в итоге на скамье подсудимых во Франции, были задержаны в Германии в феврале 2018 года. Они направлялись в Испанию на матч с участием московского "Спартака".