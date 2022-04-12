Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего главного редактора журнала DOXA Армена Арамяна, а также экс-редакторов Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич к двум годам исправительных работ по делу "о вовлечении в интернете подростков в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность". Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил в Telegram руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

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"Подсудимые по делу DOXA освобождены в зале суда", — написал он.

Бывшим редакторам также в течение трех лет запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете.

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора от 1 апреля.

Каждый день меры пресечения журналистам зачтут за полтора дня исправительных работ.



Дело в связи с видеообращением

По версии следователей, в видеоролике DOXA на портале YouTube фигуранты дела призывали выйти на несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального тех, кому не исполнилось 18 лет. Команда издания позднее удалила ролик с YouTube по требованию Роскомнадзора. По словам адвокатов и журналистов, в видео не было призыва выходить на несогласованные акции, но была рекомендация не бояться давления преподавателей и администрации вуза.

Свыше 250 представителей международной академической среды подписали открытое письмо в поддержку журналистов DOXA, назвав предъявленные обвинения нелепыми. Журнал DOXA был создан учащимися и выпускниками Высшей школы экономики (ВШЭ) и других вузов в поддержку студентов, которых задерживали летом 2019 года на акциях протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В декабре 2019 года ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации.

По словам адвокатов, в суде в качестве свидетелей обвинения допросили 14 несовершеннолетних, задержанных на акции 23 января 2021 года. Из них никто не видел видео редакторов DOXA и только один знал название журнала, утверждала сторона защиты.



Открытое письмо в поддержку журналистов DOXA

Дело 22 января 2021 года завело главное следственное управления Следственного комитета РФ.

Свыше 250 представителей международной академической среды ранее подписали открытое письмо в поддержку журналистов DOXA, назвав предъявленные обвинения нелепыми.

Как отмечал Павел Чиков, уголовное дело, по которому проходили редакторы DOXA, — то же, по которому ранее был заочно арестован соратник оппозиционера Алексея Навального — Леонид Волков.