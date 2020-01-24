Два кота погибли во время рейса "Аэрофлота". В компании винят грузчиков из Шереметьево

На борту рейса "Аэрофлота" из Москвы в Софию погибли два кота. Они получили несовместимые с жизнью травмы при транспортировке.

О смерти котов первым сообщило издание Baza, сославшись на их хозяина — Максима Чумаченко. В "Аэрофлоте" Русской службе Би-би-си подтвердили факт инцидента, пообещав разобраться в его причинах и привлечь виновных к ответственности. Думский комитет по экологии и охране окружающей среды заявил, что направит запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить ситуацию.

По данным портала, мужчина летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. С ним были три кота, которых он сдал в багажный отсек. По правилам "Аэрофлота", животные, масса которых с контейнером превышает 8 кг, летят именно там.

По словам Чумаченко, после посадки в Шереметьеве другой пассажир сказал ему, что его котов "швыряют" на разгрузке. Он обратился на стойку авиакомпании, и получил две сломанные переноски с котами (Baza опубликовала их фотографии).

Одна из них была настолько повреждена, что ее перевязали веревкой, отмечает издание. Мужчине разрешили взять кошек в салон, но позже они умерли: одна — прямо в самолете в Софию, а другая — позже, на столе у ветеринара. Третья кошка пережила оба рейса, но ей диагностировали обморожение.

"По предварительному заключению оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке", — пишет Baza. Точные заключения экспертизы Чумаченко должен получить в понедельник, 27 января.

"Мы сейчас сами министру внутренних дел подготовили запрос. С нашей точки зрения, это подпадает под жестокое обращение с животными. Погибло два животных — это значит, часть вторая 245 статьи Уголовного кодекса", — сказал глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов РИА Новости.

В "Аэрофлоте" случившееся подтвердили. В компании подчеркнули, что ответственность за обращение с переносками животных лежит на компании "Шереметьево Хэндлинг", обслуживающей погрузку и разгрузку багажа в аэропорту.

"Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности", — ответили в пресс-службе "Аэрофлота" Русской службе Би-би-си. Там добавили, что "намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах".

Русская служба Би-би-си обратилась в компанию "Шереметьево Хэндлинг" за комментарием и ожидает ответа.

Кот в салоне



В ноябре прошлого года "Аэрофлот" лишил бонусных миль пассажира, нарушившего правила перевозки животных и взявшего с собой на борт кота весом более 8 кг. Михаил Галин сам рассказал в "Фейбуке", как вместе со своим котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.

Кот весил 10 кг, так что по правилам его нужно было везти в багажном отделении, но хозяин беспокоился, что тот не выдержит длительного перелета.

После того как сотрудники "Аэрофлота" отказались пустить кота Виктора на борт, Галин решил полететь другим рейсом и при прохождении регистрации взвесить другого, но похожего кота, которого нашел через знакомых.

Его пост в "Фейсбуке" набрал тысячи лайков, о коте написали многие СМИ, в том числе зарубежные. Многие осудили решение "Аэрофлота", а некоторые авиакомпании обыграли эту историю в собственных рекламных кампаниях.