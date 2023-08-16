Два КПП на литовско-белорусской границе закроют с пятницы по инициативе Вильнюса
Foto: LETA

Правительство Литвы поддержало предложение министерства транспорта о временном закрытии двух из шести пограничных пунктов на границе с Беларусью, сообщает LRT. Решение принято в связи с возможными угрозами со стороны наемников ЧВК "Вагнер".

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С пятницы перестанут работать КПП в Шумскасе (севернее трассы между Вильнюсом и Минском) и в Тверячюсе на востоке страны, ближе к Даугавпилсу.

Транспортные потоки планируют перенаправить на КПП в Мядининкай, на шоссе между столицами Литвы и Беларуси. Как отмечают литовские власти, этот пропускной пункт оснащен лучше остальных и располагает, в отличие от них, системой рентген-контроля.

Временное закрытие двух пунктов пропуска в свете передислокации части наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь ранее поддержал глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев.

Вице-министр транспорта Агне Вайцюкявичюте подчеркнула, что решение властей не повлияет существенно на работу остальных пропускных пунктов, а также грузоперевозки.

По мнению вице-министра внутренних дел Арнолдаса Абрамавичуса, одновременное закрытие всех шести КПП на границе с Беларусью создаст большие организационные проблемы.

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