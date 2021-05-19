Два пилота погибли в Беларуси при крушении учебного Як-130

Учебно-тренировочный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы разбился под Барановичами, погибли два пилота, сообщили в министерстве обороны Беларуси в среду.
"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались", - говорится в сообщении.
Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной бригады майор Андрей Ничипорчик Владимирович и летчик звена лейтенант Никита Куканенко.