Во вторник, 1 марта, в социальных сетях и Telegram-каналах появились фотографии и видео двух взрывов, произошедших у телебашни в Киеве. Министерство внутренних дел (МВД) Украины предупредило, что в результате удара временно прекращена трансляция некоторых каналов.

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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в результате ракетной атаки повреждена аппаратная Киевской телбашни. Также под удар попала трансформаторная подстанция, которая питает вышку.

Агентство УНИАН сообщает, что в результате российского удара по телебашне в Киеве все же погибли несколько мирных жителей. Агентство не называет их число, но приводит фотографии трех тел рядом с башней.

При этом УНИАН подтверждает информацию украинского концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, заявившего ранее, что никто из его сотрудников не пострадал. Жертвами удара стали прохожие.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что под ракетную атаку во время обстрела телевышки, попала территория мемориального комплекса Бабий Яр.

В соцсетях пишут, что взрывы в Киеве продолжаются.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что нанесет удары по зданию 72-го главного центра информационных психологических операций и по объектам Службы безопасности Украины в Киеве.

В ведомстве пояснили, что с начала военной операции РФ выросло количество информационных атак на российские государственные учреждения, а россиянам непрерывно звонят с угрозами.

По данным Минобороны РФ, для этих атак используются аппаратно-программные комплексы и средства связи в Киеве. В связи с этим ведомство решило нанести по ним удары высокоточным оружием.

Российское оборонное ведомство попросило граждан, работающих в этих зданиях, и живущих рядом мирных граждан покинуть дома.