Две трети жителей Литвы за то, чтобы не впускать россиян

Почти две трети населения Литвы одобряют решение стран Балтии и Польши не принимать российских туристов, свидетельствует опрос, проведенный компанией Vilmorus в сентябре по заказу BNS.

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По ее данным, 34,3% опрошенного населения полностью согласны с этим решением, а 28,2% скорее поддерживаю его. Между тем, согласно опросу, полностью не согласны 11,1%, категорически не согласны — 13,2%. Еще 13,2% респондентов заявили, что у них нет мнения по этому вопросу.

Большую поддержку этому запрету, введенному в сентябре, высказывают люди с высшим образованием и более высокими доходами, жители крупных городов и госслужащие.

Между тем, люди с более низким образованием, жители провинции, домохозяйки и пенсионеры были чаще против ограничений на въезд граждан России.

Научный сотрудник Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Нериюс Малюкявичюс отмечает, что результаты опроса отражают тот факт, что люди боятся России.

"В принципе, текущая геополитическая ситуация отражается в страхах людей. Ожидается, что россиян здесь будет меньше и не будут впускать. Я бы сказал, что это репрезентативно для нынешней ситуации", — сказал BNS Малюкявичюс.

Другой научный сотрудник Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Айне Рамонайте говорит, что на результаты исследования могла повлиять объявленная в России 21 сентября мобилизация — социологическое исследование проходило с 15 по 24 сентября.

"После мобилизации в России эти люди, их недопуск, приобрел другое значение", — сказала профессор. По ее словам, одни оценивают этот запрет с геополитической точки зрения, другие — с экономической.

"Люди правых взглядов, которые поддерживают действия действующей власти, смотрят на вопрос с позиций политики ценностей, а избиратели, которые поддерживают более левые партии, имеют более низкие доходы и живут в провинции, смотрят на все вопросы, связанные с санкциями России сквозь прагматичную призму", — сказала Рамонайте.

"Нельзя сказать, что они пророссийские, но смотрят на затраты литовских жителей и бизнеса в результате такой политики и не особо ее поддерживают. Этот вопрос является отражением более широких геополитических установок", — добавила она.