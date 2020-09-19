Движение на границе Литвы с Беларусью замедлилось: в Медининкай стоит 191 тягач

На границе Литвы и Беларуси, в Медининкай, стоит 191 тягач. Глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев сказал, что за ночь движение замедлилось.
"Движение замедлилось, оно не остановилось, но, видимо, белорусская сторона проводит детальный досмотр, и поэтому за ночь движение явно замедлилось", — сказал он.
"У них есть право применять на своей стороне проверки, не информируя нас об этом. Мы можем только констатировать факт — движение замедленно, машин проезжает меньше. От водителей мы знаем, что проверка тщательная, посылают и на рентген", — продолжил глава СОГГ.
Согласно прогнозам, тягачам, которые едут через Медининкай, придется провести на границе около 14 часов. В Шальчининкай в очереди стоит 81 тягач, время ожидания составит около 8 часов.
Президент ассоциации Linava Ромас Аустинскас сказал, что очереди на границе за ночь увеличились.
"Очередь тягачей увеличилась. Видно, что в выходные поток увеличился, плюс проводят тщательную проверку, вот и результат", — сказал он в субботу. По словам Аустинскаса, в критической ситуации можно ехать через Латвию, но очереди образуются и там.
"Перевозчики сами принимают решения, но есть разные нюансы. Можно ехать и через Латвию, но там тоже есть своя инфраструктура, пропускная способность ограничена, значит, будут очереди. Что касается белорусских таможенников, они работают хорошо, взяточничества там нет, с этим все в порядке. А вот, по словам перевозчиков, на границе с Россией это осталось", — заметил он.