Движение "Весна" и соратники Навального призвали протестовать против мобилизации

Оппозиционное движение "Весна", с начала войны выступающее против вторжения на Украину, опубликовало призыв к гражданам РФ поучаствовать во всеобщей акции протеста "Нет могилизации". Активисты предлагают россиянам выйти сегодня на улицы своих городов в 19:00.

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"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слёзы? За дворец Путина?", — пишет "Весна" в Twitter.

Протестовать против частичной мобилизации призвали и сторонники оппозиционного политика Алексея Навального. "Если вы убегаете от призыва — это хорошо, мы поддерживаем, мы готовы оказывать информационную, юридическую помощь. Если вы выходите на акции протеста — мы поддерживаем это, мы готовы оказывать координационную помощь, какую необходимо", — заявил экс-глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, команда Навального поддержит и "большие вещи, в том числе поджог военкомата".

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она затронет 300 тысяч человек.