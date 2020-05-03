Двое детей разбились при падении с 11-го этажа дома в Москве

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух мальчиков, разбившихся при падении из окна дома в центре Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По данным следствия, рядом с домом 8 по улице Талалихина были обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными для падения с высоты, пишет Интерфакс. Установлено, что до трагедии дети находились в квартире не одни. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Следователи и криминалисты опрашивают очевидцев и соседей семьи.

Известно, что семья числилась на хорошем счету, благополучная и в достатке, пишет StarHit. Как рассказал позднее полицейским папа детей, никаких конфликтов или недопонимания с наследниками не было. К слову, родитель погибших мальчиков — бизнесмен, владелец сети бутиков детской одежды. Один из его сыновей, 11-летний Ваня, снимался в программе “Вечерний Ургант” в рубрике “Взгляд снизу”, также он был участником съемок в клипе у рэпера Басты. Младший, 7-летний Степа, не отставал от брата и тоже принимал участие в телевизионных передачах.

По предварительной версии братья во время игры случайно выпали из окна квартиры на 11-м этаже. Мама детей в этот момент находилась дома и была занята делами, старшая сестра смотрела сериалы. Отец же вышел в магазин за покупками. Первая тревогу подняла бабушка, жившая по соседству. Позже она сообщила, что ей позвонила знакомая и попросила проверить комнату мальчиков, потому что были настежь распахнуты окна. Женщины бросились к детям, но было уже поздно — они выпали и разбились насмерть.