Двое россиян доплыли на лодке до Аляски и попросили убежища

Двое российских граждан приплыли во вторник на островную территорию Аляски на борту небольшой лодки и попросили убежища в Соединенных Штатах, говорится в совместном заявлении сенаторов штата Аляска Лизы Мурковски и Дэна Салливана. Информацию подтвердил агентству AFP представитель Министерства внутренней безопасности.

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Беглецы причалили к пляжу недалеко от Гэмбелла, поселка на американском острове Святого Лаврентия, расположенного в Беринговом море, примерно в 65 километрах от российского побережья.

Этот инцидент показывает, что "российский народ не хочет вести путинскую агрессивную войну против Украины", заявил сенатор Дэн Салливан. Республиканец призвал федеральные власти "подготовить план вместе с Береговой охраной на случай, если еще больше россиян прибудут в район Берингова пролива на Аляске".

Сейчас дело рассматривается в соответствии с американским иммиграционным законодательством.