Двое россиян доплыли на лодке до Аляски и попросили убежища
Foto: Wikipedia

Двое российских граждан приплыли во вторник на островную территорию Аляски на борту небольшой лодки и попросили убежища в Соединенных Штатах, говорится в совместном заявлении сенаторов штата Аляска Лизы Мурковски и Дэна Салливана. Информацию подтвердил агентству AFP представитель Министерства внутренней безопасности.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Беглецы причалили к пляжу недалеко от Гэмбелла, поселка на американском острове Святого Лаврентия, расположенного в Беринговом море, примерно в 65 километрах от российского побережья.

Этот инцидент показывает, что "российский народ не хочет вести путинскую агрессивную войну против Украины", заявил сенатор Дэн Салливан. Республиканец призвал федеральные власти "подготовить план вместе с Береговой охраной на случай, если еще больше россиян прибудут в район Берингова пролива на Аляске".

Сейчас дело рассматривается в соответствии с американским иммиграционным законодательством.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai