Двум сотням белорусов разрешили въехать в Литву из-за угроз и политики

Литва выдала 205 разрешений гражданам Беларуси на въезд в республику по "особым гуманитарным причинам", из них 54 человека уже находятсяв Литве, сообщает в понедельник агентство BNS со ссылкой на литовское министерство внутренних дел.

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Разрешения выданы по приказу министра внутренних дел республики Риты Тамашунене.

"С началом массовых протестов в соседней стране сразу был подготовлен план мер, и до сих пор мы внимательно наблюдаем за политической ситуацией в Белоруссии. Мы готовы и в дальнейшем помогать гражданам Белоруссии, которым нужна защита из-за возникающих угроз и политических обстоятельств", - сказалала министр, чьи слова приводятся в пресс-релизе министерства.

Подобные разрешения выдаются в Литве после получения мотивированного предложения от МИД о прибытии иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, например, из-за сложившихся политических обстоятельств или других угроз.

В МВД напомнили, что белорусы, которые хотят въехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Белоруссии за шенгенской визой и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины для их приезда. Шенгенская виза позволяет въехать на территорию шенгенской зоны на время действия визы, но не более чем на 90 дней.

Также граждане Белоруссии, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза их безопасности и жизни, могут приехать в Литву и обратиться за убежищем.

Литва уже получила 16 прошений об убежище от белорусов.

Иностранцы могут подать прошения об убежище в пункт погранконтроля, в Службу охраны госграницы или в Департамент миграции. После рассмотрения прошения соискатель может получить статус беженца или дополнительную защиту, а также вид на жительство в Литве.

В Белоруссии уже более месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считая их сфальсифицированными. За время протестов задержаны уже порядка 10 тыс. человек, есть погибшие. С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания.

В начале сентября Латвия, Литва и Эстония обнародовали список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд в страны Балтии. В этот список, насчитывающий около 30 имен, включен и Лукашенко.