Джилл Байден стала первой в истории женой президента США, работающей за пределами Белого дома

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден вернулась к очному преподаванию в Общественном колледже Северной Вирджинии. Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает портал телеканала "Дождь".

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Агентство отмечает, что Джилл Байден — первая в истории США первая леди, которая будет работать за пределами Белого дома.

Как правило, жены президентов поддерживали мужей, воспитывали детей и исполняли роль хозяйки Белого дома. Некоторые первые леди, например, Элеонора Рузвельт, были спецпосланниками своих супругов.

70-летняя Джилл Байден с 2009 года является профессором кафедры английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии. Из-за пандемии коронавируса она преподавала дистанционно.

У Джилл Байден две магистерские степени, а также докторская степень в области образования. В конце 2020 года колумнист The Wall Street Journal Джозеф Эпштейн в своей колонке назвал докторскую степень Джилл Байден "фальшивой" и призвал отказаться от нее. Эпштейн написал, что "доктором можно называть только того, кто принял роды". Колумниста после этого обвинили в сексизме.