Джо Байден и Си Цзиньпин на Бали: угрозы ядерным оружием в Украине неприемлемы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин провели двухстороннюю встречу в преддверии саммита "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали, после чего Белый Дом сообщил, что обсуждалась неприемлемость угроз ядерным оружием.

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"Президент Байден и председатель Си подчеркнули, что, по их общему мнению, ядерную войну нельзя начинать и невозможно выиграть, и что они не приемлют угрозы ядерным оружием в Украине", — объявил после встречи Белый дом.

В отчете китайского МИД о встрече Байдена и Си о ядерном оружии не говорится. Там сказано, что обсуждалась война в Украине, и китайский лидер на встрече повторил уже сказанное: Китай в принципе против войны, призывает к мирным переговорам между Россией и Украиной и надеется, что в диалог с Россией вступят и США, НАТО и Евросоюз.

Встреча продолжалась три часа. Помимо войны в Украине, Байден и Си обсудили вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяня, а также собственную конкуренцию на мировой арене — и договорились вести ее ответственно, избегая конфликтов.

Официальная часть саммита "Большой двадцатки" будет проходить 15 и 16 ноября.

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