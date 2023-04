Джо Байден официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года

Действующий президент США Джо Байден выдвинет свою кандидатуру следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 года. Об этом политик сообщил в Twitter.

"У каждого поколения есть момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что наш момент настал. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов", — написал Байден.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly