Джо Байден повредил ногу во время игры с собакой
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Предварительный победитель президентской гонки в США Джо Байден повредил ногу во время игры с собакой, сообщает со ссылкой на The Hill портал Snob.ru.

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Инцидент произошел еще 28 ноября. Изначально сообщалось, что Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры со своей собакой.

По словам лечащего врача, сначала рентгеновский снимок не показал переломов, однако последовавшая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей. Сообщается также, что Байдену, вероятнее всего, в ближайшие недели придется ходить в специальном ботинке.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал своему сопернику на недавних выборах главы государства скорейшего выздоровления. Об этом он написал в своем Twitter, сопроводив словами "Скорее поправляйся" видео, на котором запечатлен выход Байдена из больницы.


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