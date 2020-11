Предварительный победитель президентской гонки в США Джо Байден повредил ногу во время игры с собакой, сообщает со ссылкой на The Hill портал Snob.ru.

Инцидент произошел еще 28 ноября. Изначально сообщалось, что Байден поскользнулся и вывихнул лодыжку во время игры со своей собакой.

По словам лечащего врача, сначала рентгеновский снимок не показал переломов, однако последовавшая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей. Сообщается также, что Байдену, вероятнее всего, в ближайшие недели придется ходить в специальном ботинке.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал своему сопернику на недавних выборах главы государства скорейшего выздоровления. Об этом он написал в своем Twitter, сопроводив словами "Скорее поправляйся" видео, на котором запечатлен выход Байдена из больницы.

