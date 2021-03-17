Джо Байден утвердительно ответил на вопрос "убийца ли Путин"

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC News, считает ли он российского президента Владимира Путина убийцей. Фрагменты интервью американского лидера приводятся на сайте телеканала, сообщает портал телеканала "Дождь".

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Журналист спросил Байдена: "Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?"

"Ммм, хм, да", — ответил американский президент.

Байден также сказал, что Путин "заплатит" за вмешательство в выборы.

"У нас был долгий разговор… Я его неплохо знаю. И диалог начался с того, что я сказал: „вы знаете меня, я знаю вас. И если я точно пойму, что это [вмешательство] было, готовьтесь [к последствиям]"", — сказал президента США.

ABC News отмечает, что Байден не уточнил, как именно Путин должен "заплатить". Американский президент при этом допустил дальнейшее сотрудничество с Россией в различных сферах, приведя в пример российско-американский договор о разоружении, который был продлен на пять лет.

В конце января состоялся первый телефонный разговор Путина и Байдена. Как утверждал Кремль, президенты обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, выход США из договора по открытому небу и другие вопросы "двусторонней и международной повестки дня". В свою очередь пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки говорила, что Байден призвал Путина освободить Алексея Навального.

16 марта американская разведка опубликовала доклад Американского разведывательного сообщества, в котором говорилось, что Россия и лично Владимир Путин стояли за кампанией дезинформации, направленной против Джо Байдена и Демократической партии перед президентскими выборами в США. По информации CNN, на следующей неделе США объявят о новых санкциях против России.