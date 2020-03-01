Джо Байден вернулся в предвыборную гонку. Сможет ли он стать соперником Трампа?

Бывший вице-президент США Джо Байден, еще недавно считавшийся фаворитом избирательной гонки у демократов, одержал свою первую серьезную победу, с большим отрывом победив на партийных праймериз в штате Южная Каролина.

О победе Байдена американские СМИ сообщили еще до закрытия избирательных участков. По опросам избирателей, сразу несколько телеканалов и информационных агентств объявили, что экс-вице-президент США уже к 19:00 смог собрать больше 50% голосов. Вторым к финишу гонки в первом из голосующих южных штатов, где большое значение имеют мнения афроамериканцев и представителей испаноязычной общины, пришел сенатор Берни Сандерс.

До начала предварительных выборов 77-летний Джо Байден считался признанным лидером гонки среди демократов. Согласно оценкам социологических служб, именно он мог стать самым вероятным соперником Трампа на выборах в ноябре 2020 года. Несмотря на выводы социологов, первые праймериз — в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде — Байден проиграл, и на первое место в гонке демократов выдвинулся независимый сенатор Берни Сандерс, которого в США многие считают сторонником социалистических взглядов.

Результаты голосования стали неприятным сюрпризом и для экс-мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга. В ноябре прошлого года он вступил в борьбу за место кандидата в президенты США от Демократической партии, пообещав, что будет тратить на избирательную кампанию только собственные деньги. По подсчетам американских СМИ, за прошедшие четыре месяца он потратил на рекламу самого себя более 500 миллионов долларов.

Празднуя победу во время встречи со своими сторонниками, Джо Байден сообщил, что голосование в Южной Каролине дало новый старт его избирательной кампании.

"Всего лишь несколько дней назад пресса и политологи говорили, что моя кампания окончена, — сказал он. — Сейчас благодаря всем вам, кто поддерживает Демократическую партию, мы выиграли, и крупно выиграли. И мы снова вернулись к жизни!"

Остальные претенденты от Демократической партии — бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенаторы Элизабет Уоррен и Эми Клобушар остались далеко позади фаворитов гонки. Основной причиной стала демография штата, где афроамериканцы составляют значительную часть населения. С их точки зрения, Джо Байден, ставший первым в истории США вице-президентом при президенте афроамериканского происхождения, стал предпочтительнее других кандидатов.

Одновременно стало известно, что миллиардер Том Стейер, выступавший как независимый кандидат и потративший только на телевизионную рекламу в штате Южная Каролина 22 миллиона долларов, решил снять свою кандидатуру, отказавшись от участия в гонке.

Еще один миллиардер — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, не участвовавший в предыдущих праймериз, на этот раз не сумел войти в число лидеров гонки. Тем не менее представитель его предвыборного штаба Кэвин Шики сообщил, что бизнесмен не намерен отказываться от участия в гонке и примет участие в следующих праймериз.

В ближайший вторник в США пройдут предварительные выборы одновременно в 14 штатах. По итогам так называемого супервторника может определиться и новый лидер гонки демократов в США.

Энтони Зукер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Южная Каролина была объявлена последним рубежом обороны Джо Байдена — ради положительного результата он потратил здесь много времени и ресурсов. Всего несколько недель назад, когда по всем опросам его рейтинги рухнули, казалось, что здесь и придет конец его избирательной кампании.

Однако после недели яростных усилий Байден одержал в Южной Каролине свою первую победу в избирательной гонке.

Есть один человек, которому Байден должен быть особо благодарен за успех, — это конгрессмен Джеймс Клайберн, влиятельный голос в темнокожем сообществе штата, который в минувшую среду поддержал бывшего вице-президента.

Экзит-полы показывают, что поддержка Клайберна стала важным фактором примерно для половины избирателей штата — и, вероятно, одной из причин, по которой Байден получил так много голосов афроамериканцев.

Если ему удастся продемонстрировать нечто подобное и в других штатах, он сумеет навязать Берни Сандерсу серьезную борьбу.

Тем не менее Байдену приходится рассчитывать на то, что в "супервторник" он сумеет развить свой успех без больших усилий. Он только недавно начал рекламировать себя в следующих штатах, а его субботняя поездка в Северную Каролину стала первым почти за неделю выездом за пределы Южной Каролины.

Он все еще "летит на честном слове и на одном крыле", но по меньшей мере на одну ночь и в одном штате его молитвы были услышаны.