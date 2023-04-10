Джо Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок

Действующий президент США Джо Байден намерен выставить свою кандидатуру от Демократической партии на президентский выборах в ноябре 2024 года. Об этом он рассказал в понедельник, 10 апреля, в передаче Today американского телеканала NBC.

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"Я планирую участвовать в выборах… но пока мы не готовы делать официальное заявление", — указал Байден перед началом традиционной пасхальной игры Easter Egg Roll у Белого дома.

Ранее, 7 апреля, телеканал CNN передал слова Джо Байдена о том, что он "определенно будет участвовать в выборах", однако намерен сделать официальное заявление на этот счет летом. Как сообщают американские СМИ, Байден и действующая вице-президент США Камала Харрис намерены снова идти на выборы в тандеме.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года. О своем намерении участвовать в них заявил и бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В конце января республиканец начал избирательную кампанию с выступлений в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине — штатах, где обычно довольно рано проводятся первичные выборы.