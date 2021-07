Джон Стоунхаус: странная история британского министра, инсценировавшего свою смерть

Спросите сегодня любого британца, кто в 1970-х годах оставил свою одежду на пляже и исчез, чтобы начать новую жизнь, то ответ наверняка будет "Реджинальд Перрен", а не "Джон Стоунхаус".

Перрен — вымышленный персонаж популярного ситкома, снятого Би-би-си. Стоунхаус, с которым произошла похожая история — реальное лицо и даже член парламента.

И еще одно различие: похождения Перрена — комедия, а судьба Стоунхауса — драма. В ней были пропавший без вести политик и целая толпа чехословацких шпионов.

Симпатичный человек

Джон Стоунхаус родился в 1925 году и в 16 лет вступил в Лейбористскую партию.

В первом кабинете Гарольда Вильсона, сформированном в 1964 году, он стал министром почты и телекоммуникаций и считался восходящей звездой. В будущем ему прочили премьерское кресло.

Через несколько лет британская контрразведка MI5 допросила его по подозрению в шпионаже. Он разорился, его политическая карьера рухнула, а семья распалась из-за романа с секретаршей Шейлой Бакли. Взлет и падение эпических масштабов.

К 100-летнему юбилею MI5 в 2009 году известный историк спецслужб, кембриджский профессор Кристофер Эндрю написал книгу "Защита королевства" (The Defence of the Realm).

Ссылаясь на документы, рассекреченные после падения коммунистического режима в Чехословакии, автор утверждал, что Стоунхаус и еще два лейбористских политика 1960-х годов, Уилл Оуэн и Боб Эдвардс, контактировали, соответственно, с чехословацкими и советскими разведчиками, правда, никаких секретов им не передали. К моменту публикации книги всех троих не было в живых.

А недавно вышли еще две книги, написанные близкими Стоунхаусу людьми, при этом занимающими противоположные позиции.

Его дочь Джулия рисует портрет симпатичного человека, ставшего жертвой оговора и паранойи.

Племянник и бывший адвокат покойного Джулиан Хейс считает, что его родственник, встречаясь с работавшими под дипломатическим прикрытием чехословацкими шпионами, понимал, что делает, хотя и не принес им большой пользы, и сам виноват в собственных злоключениях.

Где истина?

Согласно опубликованным материалам чехословацкой разведки, она заплатила Стоунхаусу 5 тысяч фунтов — примерно двойной месячный оклад члена Палаты общин в ту пору.

Джулия Стоунхаус утверждает, что отец этих денег не получал, с сотрудниками чехословацкого посольства в Лондоне контактировал по работе ради переговоров о продаже ЧССР гражданских самолетов, и не знал об их второй и главной профессии.

"Отца можно обвинить в наивности, но не в преступлении", — пишет она.

Джулиан Хейс не верит.

"Он отлично знал, с кем имеет дело", — сказал он мне.

"Я поднимаю брошенную перчатку, — отвечает Джулия Стоунхаус. — Где доказательства, что он выдал какие-либо секреты?"

Она ссылается на еще один обнародованный документ, в котором руководство чехословацкий разведки пеняло лондонской резидентуре на то, что деньги тратятся, а отдачи нет.

Подозрительный англичанин

В конце 1960-х годов решивший остаться на Западе офицер чехословацкий разведки сообщил, что Стоунхаус числится в ее картотеке под псевдонимом "Колон".

Министра допросили. Он все отрицал, других доказательств, кроме слов перебежчика, не было, премьер Вильсон выразил доверие своему молодому протеже, но, как говорится, осадок остался.

В 1970 году лейбористов сменили тори. Стоунхаус утратил свой пост. Попробовал заняться бизнесом, но все его компании прогорели.

В 1974 году он бежал от кредиторов и налоговых долгов в Майами, инсценировал свою смерть в океанских волнах и уехал под чужим именем в Австралию.

Вскоре в полицию Мельбурна поступили сигналы, что какой-то подозрительный англичанин ходит по банкам и совершает странные транзакции.

Стоунхауса допросили, хотя искали тогда не его, а другого знаменитого беглеца с берегов Альбиона, лорда Лукана, совершившего в Лондоне сенсационное убийство няни своих детей.

Поскольку у Стоунхауса не имелось длинного шрама на бедре, являвшегося отличительной приметой Лукана, его отпустили. Но затем британская полиция сообщила коллегам об еще одном числящемся в розыске англичанине. Гибель Стоунхауса вызывала сомнения, потому что тела не нашли.

Не ворошить прошлое

Экс-министра экстрадировали на родину, где он получил семь лет тюрьмы — не за измену, а за финансовые преступления.

Спустя четыре года его освободили по состоянию здоровья. Он вышел на свободу сломленным человеком и в апреле 1988 года умер в возрасте 62 лет от четвертого инфаркта.

Стоунхаус успел жениться на Шейле Бакли, сопровождавшей возлюбленного в его авантюре, написать три книги и несколько раз появиться на телевидении.

Пришедшая к власти в 1979 году Маргарет Тэтчер и ее окружение были уверены, что Стоунхаус — изменник, но решили к делу не возвращаться. Доказательств для суда присяжных было недостаточно, а случившийся одновременно громкий скандал с разоблачением бывшего члена "кембриджской пятерки" Энтони Бланта и так уже бросил тень на британскую политическую систему.

При диаметрально противоположном отношении к этой истории Джулия Стонхаус и Джулиан Хейс сделали из нее одинаковые выводы.

"Не подходите близко к огню — обожжетесь, — сказал мне Хейс. — Это нужно повторять снова и снова, потому что никто ничему не учится".

"Берегите себя, — заявила Джулия Стоунхаус. — Даже не думайте поехать в Россию или Китай — шпионом назовут. Живите, да оглядывайтесь".

"Если чувствуете себя на грани нервного срыва, сперва расплатитесь с долгами", — добавила она.

Как бы ни относиться к Джону Стоунхаусу и его истории, с последними словами трудно не согласиться.