Джонсон: Британия продолжит поставки вооружений Украине
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Британский премьер-министр Борис Джонсон подтвердил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Великобритания отправит в Украину новые партии бронетехники, беспилотников и противотанкового оружия.

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Джонсон также подтвердил, что на следующей неделе в Киеве возобновит работу британское посольство. Представитель Даунинг-стрит заявил, что этот шаг - демонстрация нашей солидарности и поддержки украинского народа.

Украинские военные, проходящие тренинг в Великобритании, учатся управлять бронемашинами, 120 которых будут поставлены Украине, сообщает правительство.

Два лидера обсудили, как Великобритания будет сотрудничать с партнерами в поиске долгосрочных решений проблемы безопасности для Украины, и обменялись мнениями о переговорах, которые велись и ведутся с другими странами по оказанию дальнейшей финансовой поддержки Украине, в том числе - на встрече министров финансов Большой семерки в прошлую среду.

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BBC News Русская служба:

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