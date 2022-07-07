Джонсон объявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии (ОБНОВЛЕНО)

Глава кабинета министров Соединенного королевства сообщил об этом в специальном обращении. Правительственный кризис в Соединенном королевстве достиг апогея вчера, когда из-за разногласий с Джонсоном ушли в отставку несколько ключевых министров.

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Борис Джонсон в специальном обращении заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Трансляцию выступления ведет BBC.

«Прежде всего я хочу поблагодарить вас, британскую общественность, за огромную привилегию, которую вы мне предоставили. <...> Даже если сейчас все иногда кажется мрачным, наше совместное будущее — золотое», — отметил политик.

Джонсон продолжит исполнять обязанности главы британского правительства до тех пор, пока правящая партия не изберет своего нового лидера. Как отметил уже бывший премьер-министр, его поиск и процедура внутрипартийных выборов должны начаться в самое ближайшее время. Джонсон также пообещал свою поддержку новому лидеру консерваторов.

Среди наиболее вероятных претендентов называют действующих членов кабинета министров Пенни Мордаунт (торговля), Лиз Трасс (МИД) и Бена Уоллеса (оборона), ушедшего в отставку Саджида Джавида (здравоохранение), а также бывшего и нынешнего канцлеров Казначейства Риши Сунака и Надхима Захави.

Вчера и сегодня британское правительство, помимо Сунака и Джавида, покинули министры образования, технологий и юстиции, а также другие чиновники — всего по подсчетам BBC более 50 человек.

Накануне в резиденцию британского премьер-министра на Даунинг-стрит прибыли несколько близких Джонсону чиновников, например глава МВД Прити Пател и министр транспорта Грант Шеппс. Они также призывали главу кабинета покинуть свой пост.

События последних дней стали апогеем многомесячного кризиса и чередой скандалов, связанных с Джонсоном. Наиболее известный из них связан с вечеринками, которые проходили в резиденции премьер-министра во время локдауна. "Последним ударом" BBC называет назначение Криса Пинчера, которого Джонсон пригласил в правительство несмотря на сообщения о сексуальных домогательствах к мужчинам и непристойном поведении этого человека.

Согласно данным сервиса YouGov, в конце июня деятельность британского правительства не одобряли 60% британцев. По данным Politico, уровень поддержки лично Джонсона, слегка выросший после начала войны в Украине, с конца апреля не превышает 35%.