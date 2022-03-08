Джонсон пообещал Украине аналог плана Маршалла

Достигнуто согласие по вопросу необходимости продемонстрировать украинцам готовность Запада помогать, сказал британский премьер.

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Страны Запада разработают аналог плана Маршалла по восстановлению Украины после завершения войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон после встречи с лидерами стран Вышеградской четверки, пишет британская газета Telegraph 8 марта.

"Также была договоренность о необходимости показать народу Украины сейчас, что чтобы ни случилось, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет защищена и восстановлена, мы все отстроим, и у нас будет План Маршалла для восстановления Украины", — заявил Джонсон.

Ранее сегодня стало известно, что США и Британия запрещают импорт нефти из России. При этом Вашингтон отказывается от всех российских ископаемых энергоносителей.