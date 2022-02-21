Премьер-министр Британии заявил, что признание Россией самопровозглашенных "республик" — это нарушение норм международного права.

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"Это вопиющее нарушение суверенитета и целостности Украины. Это отказ от минского процесса и минских договоренностей. Я думаю, что это очень дурное предзнаменование и очень мрачный знак", — сказал Борис Джонсон.

По его словам, заявление Путина — это еще одно указание на то, что события касательно Украины движутся по неверному пути.

Джонсон заверил, что Британия продолжит делать все возможное, чтобы поддержать народ Украины, включая подготовку суровых санкций и дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО.

Британский премьер посетовал также, что пока что очень мало стран дали Украине необходимые ей оборонительные вооружения, как это сделала Британия.

Он пообещал, что Лондон подумает над тем, "что еще можно сделать для поддержки Украины в эти очень темные и тяжелые времена".