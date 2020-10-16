Джонсон призвал британцев готовиться к жесткому варианту Brexit (дополнено)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что его стране пора готовиться к жесткому варианту завершения процесса выхода из ЕС, так как переговорный процесс с Брюсселем не приносит результатов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Поскольку через 10 недель, 1 января, завершится переходный период, я должен дать оценку тому, что нас ждет. Учитывая то, что ЕС в последние месяцы, в основном, отказывался от по-настоящему серьезных переговоров..., я пришел к выводу, что к 1 января мы, скорее пойдем по "австралийскому" сценарию", - сказал Джонсон в телеобращении.

Он пояснил, что под "австралийским" сценарием имеет в виду то, как его страна выстраивала взаимодействие с Австралией - отказ от разных форм привилегированного партнерства и переход "к простым принципам, основанных на глобальной свободной торговле".

Джонсон пояснил, что саммит ЕС, продолжающийся в пятницу в Брюсселе, тоже не внушает ему оптимизма по поводу дальнейших переговоров по Brexit.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах. Однако и Брюссель, и Лондон заявляют, что пока переговорный процесс очень далек до завершения, и остается масса нерешенных вопросов.

В ЕС выразили недоумение из-за заявлений Джонсона по Brexit

Заключения саммита ЕС по Brexit содержат солидарный сигнал 27 глав государств и правительств стран Евросоюза о готовности вести переговоры для заключения соглашения с Великобританией, но не любой ценой, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мишель Барнье (главный переговорщик ЕС - ИФ) работает по переговорам, мы готовы продолжать эти переговоры. Надеюсь, будет возможно достичь прогресса в будущем. Но повторю: мы хотим соглашения, однако не любой ценой. (...). Равноправная конкуренция, рыболовство, управление являются чрезвычайно важными темами для Европейского союза, для его 27 государств-членов", - сказал Мишель в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневного саммита Европейского совета, центральным вопросом которого был Brexit.

Он выразил недоумение позицией Лондона, отвечая на вопрос о сделанном в тот же день заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, что его стране пора готовиться к жесткому варианту завершения процесса выхода из ЕС, так как переговоры с Брюсселем не приносят результатов. По словам главы Евросовета, условия Европейского союза были известны с самого начала, это не сюрприз.

Мишель продолжил, что, кроме того, важно обеспечить сохранение соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 года), гарантировать мир на острове Ирландия и целостность единого рынка. Он также напомнил позицию ЕС о том, что соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза должно выполняться в полном объеме.