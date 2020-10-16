Джонсон призвал британцев готовиться к жесткому варианту Brexit
Foto: AP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что его стране пора готовиться к жесткому варианту завершения процесса выхода из ЕС, так как переговорный процесс с Брюсселем не приносит результатов.

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"Поскольку через 10 недель, 1 января, завершится переходный период, я должен дать оценку тому, что нас ждет. Учитывая то, что ЕС в последние месяцы, в основном, отказывался от по-настоящему серьезных переговоров..., я пришел к выводу, что к 1 января мы, скорее пойдем по "австралийскому" сценарию", - сказал Джонсон в телеобращении.

Он пояснил, что под "австралийским" сценарием имеет в виду то, как его страна выстраивала взаимодействие с Австралией - отказ от разных форм привилегированного партнерства и переход "к простым принципам, основанных на глобальной свободной торговле".

Джонсон пояснил, что саммит ЕС, продолжающийся в пятницу в Брюсселе, тоже не внушает ему оптимизма по поводу дальнейших переговоров по Brexit.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах. Однако и Брюссель, и Лондон заявляют, что пока переговорный процесс очень далек до завершения, и остается масса нерешенных вопросов.

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Интерфакс

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Интерфакс

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