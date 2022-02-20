Джонсон: Россия готовит крупнейшую войну в Европе с 1945 года

На фоне наращивания российских войск ситуация вокруг Украины накаляется. Запад прилагает все усилия, чтобы урегулировать ее дипломатическим путем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Россия готовит войну, которая может стать крупнейшей в Европе после 1945 года, опасается премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Боюсь сказать, что план, который мы видим, предполагает нечто, способное стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года уже с точки зрения масштабов", — заявил Джонсон в интервью британской телерадиокорпорации ВВС.

Тем временем в Германии начинается третий и заключительный день 58-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит под знаком кризиса, связанного с угрозой российского вторжения в Украину. На международном форуме, среди прочих, ожидаются выступления председателя Европейского совета Шарля Мишеля, министров обороны ФРГ, Франции и Великобритании Кристине Ламбрехт, Флоранс Парли и Бена Уоллеса, а также верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В случае военной эскалации украинского конфликта со стороны России НАТО следует рассмотреть возможность долговременного размещения войск в восточной Европе, считает эксперт по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид.

"В этом случае необходимо обсудить возможность масштабного усиления сил НАТО в восточных странах-членах, даже если это не предусмотрено в Основополагающем акте Россия — НАТО", — заявил он в интервью газете Welt am Sonntag.

По словам немецкого социал-демократа, если президент РФ Владимир Путин "нарушает все правила игры", то и Североатлантический альянс должен по-новому оценить ситуацию. В Основополагающем акте Россия — НАТО, заключенном в 1997 году, альянс согласился ограничить свое присутствие в новых странах на восточном фланге.