Джонсон: украинский народ победит в "жестоком армрестлинге" Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к британцам со страниц Mail on Sunday, призвав быть готовым к последствиям энергетического кризиса и выразив уверенность в победе Украины, вторжение в которую спровоцировало этот кризис. Он написал колонку в рубрику "Комментарии".

Ближайшие месяцы будут тяжелыми - "возможно, очень тяжелыми", пишет Джонсон, счета за электроэнергию будут "ошеломляющими", а стоимость отопления домов многих уже сейчас пугает: "И все же я как никогда уверен, что мы пройдем этот путь и что Британия станет более сильной и процветающей".

По его словам, ранее стране удалось справиться с ростом мировых цен, вызванным последствиями Covid - однако никто не мог предугадать "жестокое и иррациональное" нападение на Украину, "на ни в чем не повинную европейскую страну". "Именно варварское вторжение Путина напугало энергетические рынки", - констатирует британский премьер.

Он признает, что "война Путина дорого обходится британским потребителям": "Ваш счет за электроэнергию удваивается. Боюсь, Путин это знает. Ему это нравится". Тем не менее, по мнению Джонсона, Россия не сможет заставить снять санкции и "клянчить российскую нефть и газ", а также подталкивать украинцев к заключению сделки с тираном в Кремле.

"В этом жестоком армрестлинге украинский народ может победить и победит. Так будет и с Британией", - провозгласил готовящийся уйти в отставку премьер, которых за время российского вторжения несколько раз посетил Киев.

С каждым месяцем позиции Путина слабеют, считает Джонсон: "Его способность запугивать и шантажировать уменьшается. А позиции Британии будут укрепляться".

Перечислив меры поддержки, оказываемой властями британцам, а также шаги по отказу от российских энергоносителей, автор в конце своей большой статьи приходит к заключению, что Британия должна продолжать поддерживать украинцев, чьи военные успехи он называет замечательными. И призывает Запад удвоить поддержку.

